Омск-Информ
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·Общество

Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест побывал на строительной площадке гимназии № 88. Подрядчик уже подвел все необходимые коммуникации, завершил возведение нулевого этажа и начал выкладывать стены из кирпича.
– Толщина стен составляет 77 сантиметров: строение будет надежным, с хорошими тепло- и шумозоляционными свойствами. Ставим перед подрядчиком две задачи: до наступления холодов закрыть контур, чтобы начать внутренние работы; к 1 сентября следующего года сдать школу полностью, – отметил мэр.
Напомним, аварийную школу снесли весной. Построит здание заново ООО «Домострой» за 381 млн рублей. Для этого чиновники запросили в Москве типовой проект школы, разработанный в 1949 году.
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·Общество

Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.
Сегодня мэр Омска Сергей Шелест побывал на строительной площадке гимназии № 88. Подрядчик уже подвел все необходимые коммуникации, завершил возведение нулевого этажа и начал выкладывать стены из кирпича.
– Толщина стен составляет 77 сантиметров: строение будет надежным, с хорошими тепло- и шумозоляционными свойствами. Ставим перед подрядчиком две задачи: до наступления холодов закрыть контур, чтобы начать внутренние работы; к 1 сентября следующего года сдать школу полностью, – отметил мэр.
Напомним, аварийную школу снесли весной. Построит здание заново ООО «Домострой» за 381 млн рублей. Для этого чиновники запросили в Москве типовой проект школы, разработанный в 1949 году.
1013