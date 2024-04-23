Школу снесли в конце марта, а сейчас на ее месте образовался котлован. Уже в мае подрядчик начнет возводить 1-й этаж.

Школу снесли в конце марта, а сейчас на ее месте образовался котлован. Уже в мае подрядчик начнет возводить 1-й этаж.

В Омске начали заново строить гимназию № 88, которую в августе 2020 года закрыли на капитальный ремонт, а вскоре при демонтажных работах там обнаружились дефекты. Из-за этого в конце марта образовательное учреждение снесли полностью, хотя ранее первый заместитель директора департамента строительства Александр Маер заявлял, что в образовательном учреждении заменят 90 % кирпичной кладки.

Сегодня, 23 апреля, многострадальный объект посетил мэр города Сергей Шелест. По его словам, сейчас на месте школы остался лишь котлован, а уже до конца мая подрядчик планирует возвести первый этаж.

– Мы имеем котлован и нулевой цикл. До конца мая подрядчик планирует выйти на уровень первого этажа, до конца года закрыть контур. Здание, в принципе, небольшое, и задача реальная, но, как говорится, не будем загадывать. Мы должны получить здание, внешне похожее на прежнее, но совершенно безопасное для детей и педагогов, – отметил Шелест.

На следующей неделе на объекте будет смонтирован подъемный кран. Каменщики будут готовы к выполнению кирпичной кладки.