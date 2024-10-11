Планируется, что до конца ноября подрядчик закроет тепловой контур – закончит возведение стен, сделает крышу, поставит окна и двери.

В мэрии Омска рассказали, как продвигается восстановление гимназии № 88, которую снесли в апреле. Подрядчик – компания «Домострой» – уже сделал первый этаж, завершает работы со вторым этажом и поднимает третий. Рабочие монтируют систему отопления, лестничные марши и входные группы, утеплят цоколь.

– На строительной площадке работает 71 человек и 3 единицы техники, в том числе два крана. Задача подрядчика – до конца ноября закрыть тепловой контур четырехэтажной гимназии, – сообщили в мэрии.

Напомним, гимназия № 88 располагается по адресу 3-я Транспортная, 5. В начале года чиновники запланировали отремонтировать ее, однако здание оказалось настолько ветхим, что его снесли до основания и начали возводить заново по проекту 1949 года. Из бюджета на восстановление школы планируется потратить 381 млн рублей.

С 1 октября на объекте появился подрядчик строительного контроля – «АльфаСтрой». Компания будет отвечать за проверку работ на соответствие решениям, принятым проектом, а также контролировать сроки, объемы и качество строительства.