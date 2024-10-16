Омск-Информ
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·Происшествия

В наказание его отправили на принудительные работы.
Ленинский районный суд Омска вынес приговор студенту колледжа, который обстрелял двоих школьников из рогатки и пневматического пистолета.
Напомним, инцидент произошел 26 апреля на 6-й Станционной. Приехавшему из Шербакульского района в Омск учиться 21-летнему парню не понравилось, что 9-летние мальчики бегают по гаражам под его окнами. Ссора переросла в стрельбу, и парень попал пулей из пневматического пистолета одному из ребят в ногу.
Еще до суда молодой человек примирился с семьей пострадавшего, выплатив им 45 тыс. рублей. Как сообщает «Om1.ru» его приговорили к двум годам и одному месяцу принудительных работ.
·Происшествия

В наказание его отправили на принудительные работы.
Ленинский районный суд Омска вынес приговор студенту колледжа, который обстрелял двоих школьников из рогатки и пневматического пистолета.
Напомним, инцидент произошел 26 апреля на 6-й Станционной. Приехавшему из Шербакульского района в Омск учиться 21-летнему парню не понравилось, что 9-летние мальчики бегают по гаражам под его окнами. Ссора переросла в стрельбу, и парень попал пулей из пневматического пистолета одному из ребят в ногу.
Еще до суда молодой человек примирился с семьей пострадавшего, выплатив им 45 тыс. рублей. Как сообщает «Om1.ru» его приговорили к двум годам и одному месяцу принудительных работ.