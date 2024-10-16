Омск-Информ
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·Общество

Транспорт будет курсировать по новой схеме сегодня вечером и завтра утром.
Сегодня, 16 октября, в Омске снова укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. Как сообщили в мэрии, с 20:30 до 5:30 в направлении «Амура» они будут ездить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Ограничения вводят для очередного ремонта трамвайных путей на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной. Отметим, что ремонт путей начался еще в мае. Его проводят по ночам.
·Общество

Транспорт будет курсировать по новой схеме сегодня вечером и завтра утром.
Сегодня, 16 октября, в Омске снова укоротят трамвайные маршруты № 1, 4 и 7. Как сообщили в мэрии, с 20:30 до 5:30 в направлении «Амура» они будут ездить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
Ограничения вводят для очередного ремонта трамвайных путей на участке от улицы 5-й Северной до улицы 8-й Восточной. Отметим, что ремонт путей начался еще в мае. Его проводят по ночам.