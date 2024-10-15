Омск-Информ
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·Общество

Детенышу исполнилось уже два месяца, а имени у него все еще нет.
Большереченский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша яванской макаки, который родился в августе. Свой вариант можно предложить до 20 октября в паблике зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Победителя, которому достанется приз, выберут 21 октября.
– Малыш проявляет исключительное любопытство и смелость, пытается уже самостоятельно исследовать свой вольер и отойти от матери (хотя та упорно не пускает). Внешние данные поражают действительным отличием от старшего брата: шерсть малыша черного оттенка. Голову «венчает» умилительный чубчик, – рассказали в зоопарке.
Напомним, родителями малыша стала пара яванских макак Бони и Клайд. В прошлом году у них появился детеныш, которого назвали Марсиком.
·Общество

Детенышу исполнилось уже два месяца, а имени у него все еще нет.
Большереченский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для детеныша яванской макаки, который родился в августе. Свой вариант можно предложить до 20 октября в паблике зоопарка в соцсети «ВКонтакте». Победителя, которому достанется приз, выберут 21 октября.
– Малыш проявляет исключительное любопытство и смелость, пытается уже самостоятельно исследовать свой вольер и отойти от матери (хотя та упорно не пускает). Внешние данные поражают действительным отличием от старшего брата: шерсть малыша черного оттенка. Голову «венчает» умилительный чубчик, – рассказали в зоопарке.
Напомним, родителями малыша стала пара яванских макак Бони и Клайд. В прошлом году у них появился детеныш, которого назвали Марсиком.