Это уже второй малыш у семейной пары обезьянок.

В Большереченском зоопарке рассказали о пополнении в семье яванских макак Бонни и Клайда.

Напомним, что это уже второй родившийся малыш макак. В прошлом году у семейства появился первенец Марсик. По словам заботливых работников, мамочка и детеныш чувствуют себя хорошо. Отец и старший детеныш с огромным интересом познакомились с новым членом семьи.

– Как отреагировал глава семейства? Очень трогательно. Самец аккуратно взаимодействует со своим маленьким продолжением, демонстрируя заботу и внимание. А вот старший детеныш Марсик бесконечно норовит ухватить малыша за хвост, – рассказали в Большереченском зоопарке.

В свою очередь, детеныш проявляет любопытство ко всему, что его окружает, и пока не боится людей. Сейчас маму Бонни и малыша перевели в отдельный вольер на время восстановления.