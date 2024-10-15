Омск-Информ
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·Авто

После улучшения погоды самокаты снова стали доступны.
Компания Whoosh сняла блокировку самокатов в Омске, которую вводила из-за плохой погоды. Горожане снова могут пользоваться кикшерингом.
Напомним, ограничения ввели 11 октября, когда на омских дорогах образовался гололед. Пользователей предупредили, что ограничения временные.
Отметим, в прошлом году омичи могли кататься на электросамокатах до конца октября.
·Авто

После улучшения погоды самокаты снова стали доступны.
Компания Whoosh сняла блокировку самокатов в Омске, которую вводила из-за плохой погоды. Горожане снова могут пользоваться кикшерингом.
Напомним, ограничения ввели 11 октября, когда на омских дорогах образовался гололед. Пользователей предупредили, что ограничения временные.
Отметим, в прошлом году омичи могли кататься на электросамокатах до конца октября.