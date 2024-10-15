Омск-Информ
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·Общество

Рейс № 79 претерпит изменения при движении по улице Володарского на Левобережье.

В новый микрорайон Регата Кировского округа запустят автобусный маршрут. Речь идет о рейсе  № 79 Ул. Бархатовой – ул. Володарского.

Согласно корректировкам в схему движения, подвижной состав поедет по улице Володарского с поворотом на улицу Граничную и дальнейшим выездом на улицу 12 Декабря, а дальше продолжит по старому пути следования в сторону улицы Авиационной. Изменения вступят в силу в ноябре, уточняет «СуперОмск», как только появятся остановки у нового жилого микрорайона.

Всего на муниципальном маршруте № 79 задействованы 7 автобусов среднего класса.

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·Общество

Рейс № 79 претерпит изменения при движении по улице Володарского на Левобережье.

В новый микрорайон Регата Кировского округа запустят автобусный маршрут. Речь идет о рейсе  № 79 Ул. Бархатовой – ул. Володарского.

Согласно корректировкам в схему движения, подвижной состав поедет по улице Володарского с поворотом на улицу Граничную и дальнейшим выездом на улицу 12 Декабря, а дальше продолжит по старому пути следования в сторону улицы Авиационной. Изменения вступят в силу в ноябре, уточняет «СуперОмск», как только появятся остановки у нового жилого микрорайона.

Всего на муниципальном маршруте № 79 задействованы 7 автобусов среднего класса.

2138