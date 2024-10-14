Омск-Информ
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·Общество

У него остались жена и трое детей.
Сегодня в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с 38-летним Сергеем Горбачевым, который погиб на СВО 2 октября. Об этом сообщает москаленское отделение партии "Единая Россия". 
Сергей по профессии был плиточником-облицовщиком, работал вахтовым методом. У защитника Родины остались жена и трое детей.
Ранее также сообщалось о гибели на СВО 21-летнего жителя Омской области Ивана Плохих. С ним простились вчера.
2053
·Общество

У него остались жена и трое детей.
Сегодня в Москаленском районе Омской области состоялось прощание с 38-летним Сергеем Горбачевым, который погиб на СВО 2 октября. Об этом сообщает москаленское отделение партии "Единая Россия". 
Сергей по профессии был плиточником-облицовщиком, работал вахтовым методом. У защитника Родины остались жена и трое детей.
Ранее также сообщалось о гибели на СВО 21-летнего жителя Омской области Ивана Плохих. С ним простились вчера.
2053