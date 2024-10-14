Он участвовал в спецоперации на Украине с мая по август этого года.

Накануне жители Москаленского района Омской области простились с земляком, погибшим на СВО, 21-летним Иваном Плохих из поселка Веселый. Как сообщает москаленское отделение партии «Единая Россия», старший механик-водитель мотострелковой роты получил смертельное ранение 3 августа.

Иван воспитывался в многодетной семье, был пятым ребенком. Окончил 9 классов школы, год отслужил в армии, где получил наградной знак «Гвардия». 14 мая этого года Иван добровольцем ушел на СВО.