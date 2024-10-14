Омск-Информ
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·Общество

Жители севера области получили 288 млн рублей на покупку нового жилья и 52 млн на ремонт.
В Омской области продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от весеннего наводнения в этом году.  Выплаты на капитальный ремонт жилья получили 284 жителя Усть-Ишимского района. На это из регионального бюджета направили около 52 млн рублей. Региональные власти также выдали 99 сертификатов жителям, чьи дома полностью уничтожил паводок. В общей сложности устьишимцы получили 288 млн рублей на покупку нового жилья.
Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что эти суммы не окончательные. Выплаты получили еще не все пострадавшие. 
Отметим, что более 8 тыс. жителей Омской области получили компенсации за поврежденное паводком имущество. Власти также пообещали компенсации за вынужденный съем жилья.
·Общество

Жители севера области получили 288 млн рублей на покупку нового жилья и 52 млн на ремонт.
В Омской области продолжаются выплаты жителям, пострадавшим от весеннего наводнения в этом году.  Выплаты на капитальный ремонт жилья получили 284 жителя Усть-Ишимского района. На это из регионального бюджета направили около 52 млн рублей. Региональные власти также выдали 99 сертификатов жителям, чьи дома полностью уничтожил паводок. В общей сложности устьишимцы получили 288 млн рублей на покупку нового жилья.
Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что эти суммы не окончательные. Выплаты получили еще не все пострадавшие. 
Отметим, что более 8 тыс. жителей Омской области получили компенсации за поврежденное паводком имущество. Власти также пообещали компенсации за вынужденный съем жилья.