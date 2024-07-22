Омск-Информ
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·Общество

Большинству региональные власти выплатили по 10 тыс. рублей.
Уже 7679 жителей Омской области получили единовременную выплату в связи с паводком, которая составляет 10 тыс. рублей. Компенсации за потерянное имущество (по 50 или 100 тыс. рублей) выплатили 378 сельчанам.
– Жители севера области, которые пострадали от весеннего паводка, продолжают получать компенсации. Для удобства людей, специалисты МФЦ выезжают для приема заявлений в самые отдаленные населенные пункты, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, на прошлой неделе паводок завершился в Усть-Ишимском районе.
·Общество

Большинству региональные власти выплатили по 10 тыс. рублей.
Уже 7679 жителей Омской области получили единовременную выплату в связи с паводком, которая составляет 10 тыс. рублей. Компенсации за потерянное имущество (по 50 или 100 тыс. рублей) выплатили 378 сельчанам.
– Жители севера области, которые пострадали от весеннего паводка, продолжают получать компенсации. Для удобства людей, специалисты МФЦ выезжают для приема заявлений в самые отдаленные населенные пункты, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Напомним, на прошлой неделе паводок завершился в Усть-Ишимском районе.