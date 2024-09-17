Пострадавшие жители смогут получить выплаты за вынужденный наем жилья.

Минтруд Омской области опубликовал приказ о дополнительных выплатах жителям Усть-Ишимского района, которые пострадали от весеннего паводка. Они получат компенсацию за вынужденный съем жилья, потому что их собственные дома стали непригодны для проживания.

В документе говорится, что выплаты получат жители Усть-Ишима, поселка Атеринки, сел Слободчики и Большая Тебендя, а также деревень Малая Игиза, Эбаргуль, Ашеваны, Тюметяки и Колпаково.

Напомним, что весной паводок затопил территорию Усть-Ишимского района. Под водой оказались сотни домов. Когда вода ушла, комиссия обследовала дома, чтобы выяснить, пригодны ли они для жилья, а также чтобы определиться с размером компенсаций.