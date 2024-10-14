На эту категорию госслужащих будет распространена льгота по компенсации расходов по найму жилого помещения.

Полномочным представителям губернатора в районах Омской области будут компенсировать расходы по найму жилых помещений. Соответствующие корректировки в региональный нормативный акт, регламентирующий назначение льгот госслужащим, находятся в разработке, сообщает портал «СуперОмск».

Действующий в настоящее время порядок предполагает, что госслужащий определенной категории, не имеющий в собственности жилого помещения, может подать в аппарат губернатора заявление о компенсации затрат на аренду квартиры. Размер этой компенсации утверждается исходя из соответствующего договора найма жилья.

Всего предполагается 4 полномочных представителя губернатора. Первым, отвечающим за северные районы области, стал бывший руководитель Следственного управления СК РФ по Омской области Олег Винников. Летом он вышел на пенсию в возрасте 53 лет, а в начале осени получил назначение полпредом губернатора. Остальные представители главы региона в районах области еще в стадии утверждения.