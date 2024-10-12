Несмотря на гололед, водители и пешеходы нарушали правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации.
За минувшие сутки, 11 октября, в Омской области случилось 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Как сообщили в ГИБДД, в этих авариях получили травмы 28 человек.
Например, на трассе в Омском районе в кювет опрокинулась маршрутка, а на трассе в Крутинском районе столкнулись три фуры.
Жители региона нарушили правила дорожного движения 404 раза. В том числе за рулем поймали 7 пьяных водителей, еще 7 проехали на красный свет, а 11 нарушили правила проезда пешеходных переходов. Пешеходы нарушили ПДД 14 раз.
Общее число аварий за сутки в ГИБДД не уточнили. Однако, по данным на 14:00 вчерашнего дня, их было уже 89 (77 ДТП без пострадавших). В ГИБДД отметили, что омские водители оказались не готовы к ухудшению погоды.