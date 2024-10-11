Старая «Волга» получила необычное преображение.

Омич Егор Глазнов нашел старую машину скорой помощи и отреставрировал ее. В результате «Волга» стала похожа на автомобиль из фильма «Охотники за привидениями»

– Впервые эту машину я увидел два года назад недалеко от своего дома у человека, который когда-то на ней работал, а потом выкупил, – рассказал омич «Вечернему Омску». – Затем он ее продал в Барабинск на детали, но там «Волгу» не стали разбирать, а вновь выставили на продажу. Тогда и пришла идея приобрести автомобиль.

Друзья посоветовали Егору сделать из нее машину охотников за привидениями, потому что она десять лет работала в скорой помощи. Сначала это была просто шутка, но в результате все так и получилось.

Наклейки на авто сделала одна из омских организаций, а оборудование – переделки из советской техники. Мужчина сделал прожектор из лампы, которая висела над верстаком. Вместо полицейской мигалки установил желтый светоотражающий плафон. В будущем омич хочет доработать машину и собрать свою команду охотников за привидениями.