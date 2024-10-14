3 ноября в отеле «50|60» мероприятие проведут бариатрический хирург, гастроэнтеролог и эндокринолог Центра хирургического лечения ожирения и метаболических расстройств «Евромеда».

Проблема избыточного веса и ожирения объединяет сотни миллионов людей в мире. Каждый день они могут испытывать на себе множество ограничений и запретов. Им может быть тяжело подобрать одежду и обувь по размеру, посещать магазины и общественные места, ездить в транспорте, подниматься по лестнице, заниматься уборкой и даже завязывать шнурки или принимать ванну.

Большой вес также может препятствовать путешествиям, некоторым медицинским исследованиям и другим видам деятельности. Но такой повседневный дискомфорт – это лишь вершина айсберга. Люди с избыточным весом и ожирением имеют более высокий риск развития опасных заболеваний – сахарного диабета, артериальной гипертензии, синдрома апноэ сна, артроза, цирроза печени, ишемической болезни сердца, онкологии и даже бесплодия.

Очевидно, что лишний вес – серьезная мировая проблема, с которой нужно бороться.

Самые популярные и первые приходящие на ум средства борьбы с ожирением – диеты и тренировки. Эти способы могут помочь быстро сбросить несколько килограммов, а могут и вовсе не приносить никакого результата либо давать краткосрочный эффект. И когда избыточный вес превышает 30, 50, а то и 100 кг, похудение становится для человека испытанием.

Для всех неравнодушных к проблеме избыточного веса Центр хирургического лечения ожирения и метаболических расстройств МЦСМ «Евромед» организует очередную встречу Бариаклаба. К участию приглашаются те, кто уже прошел хирургическое лечение ожирения, те, кто планирует операцию, и те, кто просто хочет получить полезную информацию о борьбе с ожирением.

3 ноября на встрече Бариаклаба в отеле «50|60» гости узнают, при каких состояниях проводится бариатрическая операция, какие популярные вопросы возникают у людей до и после операции и что на них отвечают специалисты, как наладить работу кишечника после бариатрии. Знаниями поделятся эксперты в этой сфере – бариатрический хирург, эндокринолог и гастроэнтеролог.

Программа мероприятия включает в себя выступления специалистов* по темам:

Когда нужна бариатрия и как преодолеть страх перед операцией? Спикер – эксперт по бариатрической хирургии Анатолий Калиниченко. Самые частые вопросы и проблемы до и после операции. Спикер – эксперт по эндокринологии Елена Максюта. Как наладить стул после операции и жить в гармонии с собственным кишечником. Спикер – эксперт по гастроэнтерологии Мария Волторнист.

*В программе возможны изменения.

Гости встречи смогут лично пообщаться с экспертами и между собой в неформальной обстановке. Также участников встречи ждут угощения, подарки от организаторов и розыгрыш** призов.

Приглашаем 3 ноября 2024 года (в воскресенье). Начало мероприятия в 11:00, начало регистрации с 10:00. г. Омск, ул. Щербанева, 20, отель «50|60», конференц-зал «Венера», 1-й этаж.

Количество мест ограниченно. Записаться на встречу Бариаклаба можно двумя способами:

С помощью формы по ссылке.

Через личные сообщения в телеграм https://t.me/eurodoctor

**Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Дата действия акции: 03.11.2024. Подробная информация об организаторе, сроках, условиях проведения акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8 (3812) 331-471.

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