Речь идет об аварийных жилых домах, признанных памятниками.

Сегодня, 10 октября, на заседании комитета горсовета по вопросам экономического развития депутаты обсуждали упрощение процедуры обращения с аварийными жилыми домами, признанными объектами культурного наследия. Председатель комитета Алексей Провозин считает, что необходимо менять федеральное законодательство.

– Когда дом, признанный памятником культурного наследия, становится аварийным, он расселяется и стоит пустым. Так как у него установлен статус жилого здания, это усложняет нам процедуру распоряжения объектом, – пояснил парламентарий.

По его словам, в Госдуме этот законопроект о внесении изменений уже 2 года находится в режиме первого чтения и на этапе поправок. И депутаты горсовета Омска намерены подготовить предложения.

В мае 2022 года парламентарии уже подготовили ряд законодательных инициатив. Депутатам предлагалось предусмотреть возможность передачи аварийного жилого дома, признанного объектом культурного наследия, в пользование третьим лицам. Но уже после того, как все собственники квартир получат другое жилье.

Другая новелла касается снятия запрета на снос объектов в случае получения отрицательного заключения историко-культурной экспертизы. Все предложения депутаты направят в Заксобрание, а областные парламентарии – в Госдуму.