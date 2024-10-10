По итогам 2023 года Омский завод транспортного машиностроения вошёл в число 12 предприятий, признанных лучшими работодателями региона.
В Омской области подвели итоги конкурсов «Лучший работодатель года Омской области» и «Российская организация высокой социальной эффективности».
В рамках регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Омсктрансмаш (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех») занял I место в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», III место в номинациях «Развитие кадрового потенциала» и «Создание и сохранение рабочих мест». Заслуженные награды предприятия в торжественной обстановке вручили директору по персоналу АО «Омсктрансмаш» Екатерине Нежник.
– За последние два года численность работников нашего предприятия существенно возросла. Работа по привлечению и закреплению квалифицированных специалистов ведется в разных направлениях, – рассказала Екатерина Нежник. – Получить востребованные рабочие профессии станочника, оператора автоматических и полуавтоматических линий, машиниста крана, слесаря-электромонтажника, слесаря-ремонтника и другие можно на базе нашего собственного Центра обучения и развития персонала. В прошлом году подготовку и переподготовку в нем прошли более 500 человек. Продолжаем нашу профориентационную работу, сотрудничаем с профильными учебными заведениями, в том числе с ОмГТУ, где по целевому договору обучаются наши будущие кадры. Участвуем в федеральной программе «Профессионалитет» на базе Омского авиационного колледжа им. Жуковского.
Победителей и призеров двух конкурсов наградила министр труда и социального развития Омской области.
– Конкурсы проводятся ежегодно, и мы видим, что все больше предприятий демонстрируют системный подход для мотивации работников, – отметила на церемонии награждения Ирина Варнавская. – Конкурс «Лучший работодатель» также с каждым годом становится более узнаваемым и востребованным – за 10 лет его участниками стали более полутора тысяч работодателей из различных сфер. Благодарю всех за усилия, которые обеспечивают благополучие и развитие трудовых коллективов организаций.
Как сообщили в региональном министерстве труда и социального развития, всего в конкурсе «Лучший работодатель Омской области» приняли участие 178 предприятий.