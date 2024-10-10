Самые редкие назвали в управлении ЗАГС.

Реестр ЗАГС обновил данные об именах, которые дают своим детям жители Омской области. Самыми редкими именами для девочек стали Ада, Умутай, Теймия, Хадия и Ноеминь. В топ-5 мужских имен вошли Гаспар, Генри, Мирам, Чингиз и Салим.

Топ самых популярных имен в этом году:

София и Михаил;

Анна и Артем;

Ева и Александр;

Мария и Тимофей;

Варвара и Максим.

Отметим, что по итогам прошлого года лидерами были София и Артем.