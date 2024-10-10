Омск-Информ
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·Общество

Самые редкие назвали в управлении ЗАГС.
Реестр ЗАГС обновил данные об именах, которые дают своим детям жители Омской области. Самыми редкими именами для девочек стали Ада, Умутай, Теймия, Хадия и Ноеминь. В топ-5 мужских имен вошли Гаспар, Генри, Мирам, Чингиз и Салим.
Топ самых популярных имен в этом году:
  • София и Михаил;
  • Анна и Артем;
  • Ева и Александр;
  • Мария и Тимофей;
  • Варвара и Максим.
Отметим, что по итогам прошлого года лидерами были София и Артем.
·Общество

Самые редкие назвали в управлении ЗАГС.
Реестр ЗАГС обновил данные об именах, которые дают своим детям жители Омской области. Самыми редкими именами для девочек стали Ада, Умутай, Теймия, Хадия и Ноеминь. В топ-5 мужских имен вошли Гаспар, Генри, Мирам, Чингиз и Салим.
Топ самых популярных имен в этом году:
  • София и Михаил;
  • Анна и Артем;
  • Ева и Александр;
  • Мария и Тимофей;
  • Варвара и Максим.
Отметим, что по итогам прошлого года лидерами были София и Артем.