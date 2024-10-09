Ребенку стало плохо после рождения, и его срочно перевезли в больницу в Омске.

28 сентября в Усть-Ишимской центральной больнице родилась девочка, состояние которой начало постепенно ухудшаться. У новорожденной прогрессировала дыхательная недостаточность, возрастала кислородозависимость и нарастали симптомы интоксикации.

Врачи больницы проконсультировались с реаниматологами отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных областной клинической больницы. Было решено экстренно перевозить ребенка в областной перинатальный центр, чтобы оказать ему помощь.

Младенца перевезли в Омск на вертолете. В пути его подключили к искусственной вентиляции легких и поставили капельницу. Также медики отслеживали сатурацию, артериальное давление, температуру тела и ЧСС.

Когда девочка поступила в больницу, ее состояние было тяжелым. Врачи диагностировали ей правостороннюю полисегментарную пневмонию. Новорожденной начали срочно оказывать медицинскую помощь.

Ребенок был на ИВЛ четверо суток, после чего его состояние начало улучшаться. С 6 октября девочка уже дышит самостоятельно, а 8 октября ее перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных.