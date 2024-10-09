Хуже всего берут тех, кто часто меняет место работы. Много и других нежелательных кандидатов.

Портал по поиску работы «Зарплата.ру» провел опрос среди работодателей и выяснил, кого они больше всего опасаются брать на работу. Список оказался довольно внушительным, в нем практически все «виды» сотрудников.

Самые нежелательные кандидаты – те, кто слишком часто меняет работу. Считается, что, если человек не задерживается на одном месте более чем на год, высока вероятность его ухода и с того места, на которое он претендует. Далее, что логично, идут кандидаты без опыта и слишком молодого, по мнению работодателей, возраста.

Также неохотно берут на работу бывших собственников бизнеса, женщин детородного возраста, людей старше 50 лет. А дальше начинается чистая вкусовщина: не устраивают слишком инициативные люди, слишком спокойные и стеснительные тоже не подходят, те, кто длительное время (более 7 лет) трудился на одном месте, вызывают вопросы, сверхквалифицированные соискатели не устраивают, разведенные люди – тоже, на людей, активно занимающихся спортом и участвующих в соревнованиях, смотрят косо.

Кого в итоге берут на работу, непонятно. Судя по всему, женатых мужчин среднего возраста со средней квалификацией и средними запросами. В меру активных и инициативных.