Для жильцов привезут воду на машине.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на 10 октября. В связи с этим с 12:00 до 23:00 в городе отключат холодную воду по адресам:

3-я Заречная, 2б;

1-я Производственная, 4, 16, 20, 8, 6, 2;

2-я Производственная, 2а, 41, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/69, 41/7, 37;

Дальняя, 1, 1/1, 40, 42, 42/1;

2-я Учхозная, 2а, 2, 3а, 3б;

Универсальная, 19, 13, 7/1;

Учхозная, 25, 53а, 53, 53б, 55;

4-я Заречная, 9а, 11, 13, 13а, 4, 4/1, 2а;

5-я Заречная, 1, 1/1;

20-я Линия, 61, 61, к. 1, 61/1а, 17, 23, 103, 59, 55, 59а, 59б, 55а, 57;

10 лет Октября, 177, 181;

Звездова, 162 а, 162, 160;

Лермонтова, 194а;

Успенского, 43, 124, 128;

Красных Зорь, 148.

Воды также не будет в колонках на улицах 1-й Учхозной, 2-й Учхозной, 3-й Учхозной, 1-й Заречной, 2-й Производственной, в 1-м Лермонтовском переулке, 21-й Линии от улицы Успенского до улицы 20 лет РККА, на Успенского, в СНТ «Рябинушка».

Машину с питьевой водой в 10:00 поставят около дома № 2а на улице 2-й Производственной.