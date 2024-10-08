Это связано с ремонтом водопровода.

Специалисты «Росводоканал Омск» предупредили об отключении холодной воды в Центральном округе. Это связано с ремонтом водопровода на улице Орджоникидзе, 273.

Воды не будет 14 октября с 10:00 до 20:00 ч.

Под отключение попадают:

ул. Орджоникидзе, 268, 268а, 270, 270а, 272а, 273, 273а, 273б, 275, 276б, 277, 279, 281, 282; 282, к. 1; 282, к. 2; 282, к. 3; 282, к. 3а; 282а, 282б, 285, 287, 287/1; 287, к. 1; 287, к. 2; 289, 289а, 289б, 291;

ул. Вавилова, 227; 227, к. 1; 227, к. 2; 227, к. 4; 227, к. 5; 227, к. 6; 234, 234б, 234а, 236, 238, 240, 240/1, 240/2, 240л, 240 лит. И, 242, 2421а, 242/1, 242/2, 242 лит. Р.

В компании просят запастись водой и отнестись к работам с пониманием.