Врачи использовали более щадящий метод лечения, а не обычную операцию.

Медики областной клинической больницы вместе с врачом из Санкт-Петербургского медицинского центра впервые для себя провели малоинвазивную операцию на сердце. Благодаря этому удалось спасти двух пациентов с тяжелым аортальным стенозом. Это порок сердца, при котором устье аорты сужается и препятствует нормальному кровотоку из левого желудочка в аорту.

Раньше при таких патологиях врачи должны были провести операцию под общим наркозом. Но для возрастных пациентов подобный метод лечения сопровождается огромным риском. Новая методика позволяет через небольшой разрез в паховой области ввести катетер в артерию.

Устройство тянется до сердца, где раскрывается новый клапан взамен поврежденного. При этой операции не применяется общий наркоз. Такое вмешательство является менее травматичным, а восстановление проходит быстрее. Ранее омские медики уже проводили такие операции на сосудах, на сердце это было впервые.