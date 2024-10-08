Омск-Информ
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·Общество

В новый дом переедут 500 человек из аварийного жилья.

В Омске на улице 1-й Ленинградской достраивают дом № 25. На 9-этажной секции рабочие заканчивают монтировать вентилируемый фасад, скоро завершатся отделочные работы в квартирах.

На второй, 10-этажной секции, сделали стены из кирпича и внутренние перегородки. На финишной прямой находится монтаж оконных блоков и конструкции кровли.

Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории возле дома. Подрядчик делает проезды, тротуары и парковочные места.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, работы идут без отставаний. В этот дом переедут 500 омичей из аварийного жилья. Планируется, что дом сдадут до Нового года.

·Общество

В новый дом переедут 500 человек из аварийного жилья.

В Омске на улице 1-й Ленинградской достраивают дом № 25. На 9-этажной секции рабочие заканчивают монтировать вентилируемый фасад, скоро завершатся отделочные работы в квартирах.

На второй, 10-этажной секции, сделали стены из кирпича и внутренние перегородки. На финишной прямой находится монтаж оконных блоков и конструкции кровли.

Сейчас рабочие занимаются благоустройством территории возле дома. Подрядчик делает проезды, тротуары и парковочные места.

По словам мэра Омска Сергея Шелеста, работы идут без отставаний. В этот дом переедут 500 омичей из аварийного жилья. Планируется, что дом сдадут до Нового года.