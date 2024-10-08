Иностранец вину в аварии не признает.

Бывший муж погибшей в Турции блогерши и байкерши из Омска Татьяны Озолиной (известной как МотоТаня) Станислав Федоренко рассказал подробности расследования и отчета судебно-медицинской экспертизы. Авария, в которой погибла мотоциклистка, произошла в июле на турецкой трассе Милас – Секе. Уроженка города Тара Омской области столкнулась с другим мотоблогером, Онуром Обутом, который составлял ей компанию в путешествии по стране.

По словам экс-супруги, трое мотоциклистов ехали по трассе друг за другом: Татьяна – первой, за ней –Онур Обут, последним – еще один приятель байкерши. Грузовик перед мотоциклистами начал сбавлять скорость для поворота. Татьяна тоже сбавила скорость, а ее турецкий приятель врезался в нее сзади.

– В заключении отчета судебной-медицинской экспертизы сказано о невиновности Татьяны и признании 100 % вины турецкого мотоциклиста. У нас на руках имеются все материала дела, доказательства собраны, кроме видеокамер с мотоциклов. Камера Татьяны считается пропавшей. У нас есть свидетели, указывающие, что ее камера была найдена и передана в рабочем состоянии турецкому мотоциклисту до приезда полиции, – рассказал Станислав в телеграм-канале #мотоТаня.

Отметим, что турецкий байкер вину отрицает. Он утверждает, что это Татьяна ударила его мотоцикл.