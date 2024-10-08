Истечение сроков давности для привлечения к уголовной ответственности является нереабилитирующим основанием.

Министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов может уйти в отставку. Причина – вынесенный накануне приговор суда по уголовному делу чиновника. Козлов обвинялся в халатности при закупке квартир для детей-сирот. Министра приговорили к 60 часам обязательных работ, но тут же освободили от уголовной ответственности ввиду истечения сроков давности по преступлению.

Как пояснили в областной прокуратуре, это является нереабилитирующим основанием. Чиновник должен будет уйти в отставку.

– После вступления в законную силу приговора суда он должен быть освобожден от занимаемой должности. Истечение сроков давности – это нереабилитирующее основание. Он признан виновным в совершении должностного преступления, – заявили в прокуратуре.

Единственный для Козлова вариант сохранения поста – оспорить приговор. Как пояснила порталу «Город55» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, министр планирует это сделать.