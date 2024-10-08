Вину он так и не признал.

Денису Милимко. Как сообщает « Кировский районный суд Омска вынес приговор руководителю ООО «Электросетьстрой». Как сообщает « Ом1 », его признали виновным в сокрытии денег от налоговой.

Суд установил, что с 2017 по 2018 год Милимко внес в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, чтобы уклониться от уплаты налогов на добавленную стоимость на сумму свыше 74 млн рублей. По документам Милимко привлекал к работе сотрудников, которые в действительности на объектах не работали. Однако с ними производился расчет.

Милимко свою вину не признавал. За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере его приговорили к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.