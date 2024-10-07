Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Организация столкнулась с блокировкой счетов из-за проблем с налогами.

Сегодня, 7 октября, было принято решение о блокировке нескольких счетов ООО ПИК «Мостовик», сообщает «СуперОмск». Такие меры приняли из-за неуплаты налогов. Сумма задолженности составила более 20 млн 656 тыс. рублей.

При этом в базе Арбитражного суда нет исков к «Мостовику» со стороны налоговой. Актуальные исполнительные производства тоже отсутствуют.

Напомним, что компания существует с марта 2022 года. Ее совладельцами являются ООО «Платформа» (связано с АФК «Система» Владимира Евтушенкова) и омское ООО «Лидер» (принадлежит Аделине Шишовой). В прошлом году прибыль организации составила около 149 тыс. рублей при выручке более 235 млн рублей.

·Экономика/Бизнес

Организация столкнулась с блокировкой счетов из-за проблем с налогами.

Сегодня, 7 октября, было принято решение о блокировке нескольких счетов ООО ПИК «Мостовик», сообщает «СуперОмск». Такие меры приняли из-за неуплаты налогов. Сумма задолженности составила более 20 млн 656 тыс. рублей.

При этом в базе Арбитражного суда нет исков к «Мостовику» со стороны налоговой. Актуальные исполнительные производства тоже отсутствуют.

Напомним, что компания существует с марта 2022 года. Ее совладельцами являются ООО «Платформа» (связано с АФК «Система» Владимира Евтушенкова) и омское ООО «Лидер» (принадлежит Аделине Шишовой). В прошлом году прибыль организации составила около 149 тыс. рублей при выручке более 235 млн рублей.