Геннадий Долматов и его команда осмотрели важные социальные объекты и пообщались с жителями Иртышского поселения.

Команда администрации Омского района во главе с Геннадием Долматовым посетила важные социальные объекты Иртышского поселения и встретилась с местными жителями.

Первым объектом для осмотра стал жилой дом для детей-сирот. Представитель одного из подрядчиков ООО «Агрострой» Сергей Поморцев рассказал историю объекта.

Проектирование дома началось в 2022 году, в 2023-м проект прошел экспертизу. Непосредственно строительство началось в конце ноября прошлого года и завершилось в апреле 2024-го. К июлю объект был сдан и введен в эксплуатацию. В дальнейшем инвестпроект оформило в собственность министерство имущества региона, под расселение детей, оставшихся без попечения родителей. В доме 39 квартир, часть заселены.

Следующим пунктом поездки стала Иртышская участковая больница – и здесь команду районной администрации принимали заведующая Наталья Мартынова и главный врач Омской ЦРБ Анна Шапран. На сегодняшний день, рассказали они главе района, штат больницы полностью укомплектован.

В учреждении ведется врачебный прием по профилям терапии, педиатрии, общей врачебной практики, гинекологии и стоматологии. Функционируют клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтический кабинет, кабинет функциональной диагностики. В участковой больнице имеется круглосуточный стационар на 10 коек терапевтического профиля.

Среди приятных новостей – предстоящее обновление медицинского учреждения. На 2025 год запланирован капитальный ремонт здания, включая крышу. На эти цели будет затрачено порядка 35 миллионов рублей.

В детском саду комбинированного типа «Иртышский», который сразу после участковой больницы посетил глава района, тоже предстоит капитальный ремонт – к сожалению, по гарантии от подрядчика. Напомним, двухэтажное здание со скатной крышей, площадью 3695,2 кв. м, было построено в 2023 году.

Заведующая детским садом Диана Пустовар и председатель комитета по образованию Светлана Ролдугина показали недочеты, которые были выявлены в ходе эксплуатации объекта. В подвале и на крыше обнаружились протечки. Требуются проведение работ по изоляции нижнего уровня и частичный ремонт кровли. В адрес подрядчика будут направлены письменные претензии с требованием исполнить гарантийные обязательства.

Далее Геннадий Долматов встретился с коллективом филиала Детской школы искусств и, как вышло, еще и со всеми преподавателями ДШИ Омского района. Визит главы района пришелся на последние минуты перед концертом, посвященным Дню учителя. Глава района обратился к педагогам с теплыми поздравительными словами.

К нему присоединился и председатель районного совета депутатов Юрий Тетянников. Педагогам пожелали неиссякаемого вдохновения, благодарных учеников и крепкого сибирского здоровья.

Нужные слова нашлись и для семьи участников специальной военной операции – ее посещение стало следующим обязательным пунктом программы рабочей поездки. В семье Оксаны Юрк два бойца. Сын Сергей и зять Иван заключили контракт и в данный момент находятся в зоне СВО.

Сергей окончил кадетский корпус, затем военный институт, имеет звание капитана. Он женат и имеет двоих детей. Контракт заключил в 2022 году. Иван также служит по контракту, с декабря 2022 года.

Без сомнений, это семья, в которой есть душевное согласие, готовность вместе преодолевать трудности. На протяжении всей жизни они поддерживают друг друга. На вопрос главы района о необходимой помощи семья скромно ответила: ничего не требуется. Геннадий Долматов обещал оказать любую поддержку в оперативном порядке.

Последним пунктом объезда поселения стал памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Здесь глава района Геннадий Долматов, председатель совета депутатов муниципалитета Юрий Тетянников и глава поселения Игорь Барабанов возложили цветы.

Далее в Иртышском СДК начался прием по личным вопросам. Жители поселения смогли встретиться как с самим главой района, так и с представителями комитетов, управлений и различных учреждений. К главе района обращались с разнообразными вопросами. К примеру, по обслуживанию многоквартирных домов, отправке гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. По последнему вопросу глава района сообщил следующее: 15 октября из Омского района отправится очередной гуманитарный конвой. В эту поездку Геннадий Долматов планирует отправиться лично. Участие в сборе гумпомощи могут принять все желающие. По любым вопросам, касающимся отправки посылок нашим землякам, жители могут обращаться в администрацию как поселения, так и района.

Разговор с населением продолжился на большой встрече в зале СДК. В первую очередь с отчетом о своей работе выступил глава поселения Игорь Барабанов. После жители Иртышского смогли задать вопросы. Самыми актуальными темами стали ремонт дорог, управление многоквартирными домами, подготовка к отопительному сезону, общественный транспорт, направления бюджета поселения. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Радостной новостью, которая была объявлена ближе к концу встречи с жителями, стало подписание соглашения о ремонте в сельском Доме культуры. До нового года в хореографическом зале СДК будут выполнены работы по замене пола – на эти цели направлены 300 тысяч рублей. Занятия хореографией в учреждении – одно из важных направлений. Их с удовольствием посещает подрастающее поколение Иртышского сельского поселения.