Почти 27 % имеют средства на льготную ипотеку, а оставшимся 63 % не по карману никакая.

«РИА Новости» составили рейтинг российских регионов по доступности ипотеки в 2024 году. Омская область оказалась на 55-м месте из 85. Взять ипотеку по рыночной ставке могут себе позволить только 11,1 % омских семей. Льготная ипотека по карману 26,8 %.

В целом по России наблюдается снижение темпов и объемов выдачи ипотеки. По рыночной ставке квартиру в кредит могут позволить себе лишь 13,4 % российских семей.

Доступнее всего ипотека оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе. Взять ипотеку по рыночной ставке там могут 39,4 % семей, а по льготной – 66,8 %. На втором месте расположился Ханты-Мансийский АО – 37,2 % и 60,4 %. На третьем месте оказалась Магаданская область – 35,7 % и 65,3 %.

В Москве (54-е место) квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут позволить себе 11,1 % семей, а по льготной – 29,7 %.