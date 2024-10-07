По словам Андрея Николишина, менеджмент «ястребов» готовит обмен его сына Ивана.

Известный в прошлом хоккеист Андрей Николишин подтвердил, что омский «Авангард» готовит обмен его сына, нападающего Ивана Николишина. Информация об этом появилась в конце сентября, после чего Николишин-младший выдал отличный матч против новосибирской «Сибири». Однако в целом результативность форварда (1 очко в 11 матчах) не устраивает руководство «ястребов».

– Сказали, что его будут менять, ищут обмен, недовольны его игрой. Наверное, я соглашусь, что его игра в этом сезоне оставляет желать лучшего в первых матчах. Поэтому клуб решил его обменять, – сказал Николишин-старший в эфире канала «ЛЕД» на YouTube. – Насколько мне известно, тренер говорит, что Иван ему нужен, что он на него рассчитывает, а менеджмент говорит, что мы его меняем. Знаю, что разговаривали с несколькими клубами, пару команд отликнулись, но вопрос идет в условиях контракта.

Ранее стало известно, что пост председателя совета директоров ХК «Авангард» покинул Михаил Аверин. Причина его отставки не называется, но, вероятнее всего, это связано с выступлениями «ястребов» в текущем сезоне.