Начало рабочей недели еще порадует довольно высокими температурами.

Синоптики Омского гидрометцентра обнародовали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным специалистов, в понедельник, 7 октября, ночью +1…+6 градусов, днем до +9…+14 градусов. Без существенных осадков, ночью по северной половине небольшие осадки в виде дождя.

Во вторник, 8 октября ночью –1…+4, днем до +15…+20 градусов, местами до +10 градусов. Ветер 7–12 м/с, порывы до 15–20 м/с. Без существенных осадков, ночью возможны дожди в северных районах области.

В среду, 9 октября, ночью +5...+10 градусов, по северу до 0 градусов. Днем +15…+20 градусов. Ветер 7–12 м/с, местами до 12–17 м/с. Без существенных осадков, в северных районах небольшой дождь.

Так что у омичей есть шанс насладиться последними днями бабьего лета.