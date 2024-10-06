Врачи восстановили просветы с помощью современного оперативного вмешательства.

63-летний омич обратился в клиническую медицинско-санитарную часть № 9 с хронической ишемией головного мозга. Однако медики выявили еще одну патологию, которая, по сути, и стала причиной нынешних проблем пациента. А именно критически значимый стеноз, или попросту – сужение обеих сонных артерий у 63-летнего жителя нашего города. Артерии были поражены на 95 %. В большинстве случаев сонные артрии забиваются из-за атеросклеротических бляшек.

Часто стеноз сонных артерий протекает бессимптомно и проявляется в виде ишемического инсульта. Даже при отсутствии признаков заболевания на общем осмотре врач может заподозрить патологию и назначить необходимое исследование для установки диагноза. Так и произошло в этом случае, что позволило вовремя помочь пациенту и спасти ему жизнь. Врачи КМСЧ № 9 Гарегин Костанян и Тагир Гариев провели операцию по восстановлению просвета сонной артерии с обеих сторон при помощи современных эндоваскулярных методов защиты головного мозга. Такое малоинвазивное вмешательство позволило пациенту быстро восстановиться.