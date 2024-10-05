Преобладающее число из них случилось из-за неисправности электрооборудования.

В региональном ГУ МЧС России приводят статистику «дачных» пожаров, произошедших в Омской области.

С начала 2024 года произошло 76 случаев. При них 6️ человек погибли, а трое получили травмы. Преобладающее число «дачных» пожаров из них связаны с неисправным электрооборудованием – 45 случаев.

По данным ведомства, прослеживается снижение числа возгораний на дачах в Советском округе. В частности, с начала этого года здесь произошло 8 пожаров, тогда как аналогичный период прошлого года их число было в 3 раза больше – 24 зафиксированных случая.

Сейчас завершается дачный сезон, омичи наводят порядок на участках, и в МЧС напомнили о правилах безопасности, которые помогут не пополнять статистику новыми случаями.

– Сейчас дачники активно приводят участки в порядок, поэтому напоминаем, при скорости ветра больше пяти метров в секунду открытый огонь запрещен. При себе необходимо иметь средство для быстрой ликвидации горения, можно воспользоваться огнетушителем или даже ведром с водой, песком, – сказал старший инспектор регионального МЧС России Артем Гришин.

Также в ведомстве сообщили о том, что нельзя оставлять место очага горения без присмотра. Емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлической крышкой, размер которой должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

Напомним, что «Омск-информ» ранее писал о смертельном исходе пожара на дачном участке в Советском округе, в котором сгорела пара из-за непотушенной сигареты. Также был пожар в доме в Ленинском округе, в котором из-за обогревателя погибла омичка.