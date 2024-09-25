Омск-Информ
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·Происшествия

Предварительно возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Накануне случился пожар в дачном доме в садоводстве «Нефтяник», что в омских Нефтяниках. Возгорание на площади 25 квадратных метров потушили 13 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Только в сентябре по этой причине произошло 5 пожаров, где погибли 6 человек.

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·Происшествия

Предварительно возгорание произошло из-за неосторожности при курении.

Накануне случился пожар в дачном доме в садоводстве «Нефтяник», что в омских Нефтяниках. Возгорание на площади 25 квадратных метров потушили 13 специалистов и 3 единицы техники МЧС России.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Только в сентябре по этой причине произошло 5 пожаров, где погибли 6 человек.

1028