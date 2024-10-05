Виталий Батищев катается на горных лыжах и любит читать роман Льва Толстого «Война и мир».

Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области в ближайшее время получит нового руководителя. Этот пост займет 49-летний Виталий Батищев, до недавнего времени возглавлявший Следственное управление по Республике Алтай, сообщает портал «СуперОмск». В Горно-Алтайске он отработал около двух лет.

По данным открытых источников, с 1995 по 2007 год Виталий Батищев проходил службу в органах прокуратуры. Затем перешел на работу во вновь созданный Следственный комитет. На протяжении пяти лет, с 2007 по 2012 год, трудился в следственных органах Ставропольского края и Чеченской Республики, а с 2012 по 2022 год служил в Главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. С 2019 года занимал должность руководителя контрольно-криминалистического управления. В октябре 2022 года возглавил Следственное управление по Республике Алтай.

В одном из немногочисленных интервью Батищев признался, что увлекается горными лыжами, а также чтением исторической публицистики.

– При плотном графике работы стараюсь уделять время и спортивным занятиям, активному отдыху, хобби. Увлекаюсь чтением, любимая книга – «Война и мир» Л. Н. Толстого, также читаю, конечно, и современных авторов, в основном историческую публицистику. Немного времени уделяю горным лыжам, к счастью, на Алтае есть где реализоваться, – отмечал будущий руководитель омских следователей.

Прежний глава СУ СКР по Омской области Олег Винников покинул свой пост в июле текущего года, выйдя на пенсию в 53 года. В начале осени он был назначен полномочным представителем губернатора в северных районах области.