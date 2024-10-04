Дело дошло до суда.

В Русско-Полянский районный суд обратилось региональное Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ о взыскании лишней пенсии местному жителю.

Истец утверждал, что банк перевел пенсию 27 марта 2020 года за следующий месяц, апрель. При этом 31 марта 2020 года пенсионер умер. Однако, несмотря на этот факт, на следующий день пенсия была снята со счета.

Основанием для подачи иска стало то, что в апреле пенсинер не пожил ни одного дня, хотя ответчик снял эти деньги. Это является необоснованным обогащением. Истец требовал, чтобы ответчик вернул эту сумму.

Ответчик возражал и просил суд применить срок исковой давности. Ведь с момента снятия денежных средств прошло более четырех лет.

На это истец представил возражение, в котором указано, что срок не пропущен. Потому что о нарушении права и кто является ответчиком, ему стало известно в мае 2023 года.

По информации пресс-службы суда, суд встал на сторону ответчика и применил срок исковой давности. Так как срок начался с момента, когда пенсионный орган узнал об ошибочном (безосновательном) перечислении на счет умершего сумм пенсий, и наступил 7 апреля 2020 года. То есть это день, когда пенсионный орган производил возврат 12 рублей 90 копеек, ранее зачисленной выплаты обратно в ПФР. Поэтому пенсия осталась у ответчика.

Решение суда вступило в законную силу.