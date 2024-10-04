Прогноз дал руководитель Омского планетария Владимир Крупко.

В ночь с субботы на воскресенье, с 5 на 6 октября, в небе над Омской областью можно будет наблюдать полярные сияния. Как сообщил руководитель Омского планетария Владимир Крупко, их вызовут две мощные вспышки, которые произошли на Солнце. Плазменное облако уже движется к Земле.

– Улучшит видимость полярных сияний отсутствие Луны, мы рядом с датой осеннего равноденствия, в это время года даже слабые выбросы корональной массы могут быть эффективными из-за осеннего эффекта Рассела-Макферрона, – отметил Крупко.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, сегодня к 18:00 Омск накроет сильная магнитная буря – уровня G3 при максимальном значении G5. Она будет длиться также завтра и послезавтра. Как отметил Владимир Крупко, в ночь с субботы на воскресенье буря может достичь уровня G4-5. Это очень сильная и экстремально сильная буря.

Отметим, что наблюдать сияния лучше за городом, где этому не мешает уличное освещение.