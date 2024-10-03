Они ожидаются в ближайшую пятницу и субботу.

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра, 4 октября, в Омске ожидается магнитная буря. Возбуждение магнитосферы начнется в 00:00 и к 09:00 почти достигнет уровня G3 – сильная буря.

К 18:00 уровень возбуждения магнитосферы понизится ниже отметки слабой бури (G1), однако в 21:00 снова начнет повышаться. К 03:00 5 октября буря снова достигнет уровня G3. Успокоится магнитосфера только к началу следующих суток.

Отметим, что во время магнитных бурь метеозависимые люди могут испытывать недомогания. У омичей также будет шанс вновь увидеть полярное сияние.