Новаторские идеи по применению продукции компании в различных сферах жизни обсуждались в рамках корпоративной научно-технической конференции.

В VII Научно-технической конференции (НТК), кроме специалистов Омского завода смазочных материалов, приняли участие студенты и преподаватели передовых вузов страны, в том числе МГУ им. Ломоносова. Участники конференции представили новаторские идеи в самых разных сферах – от разработки новых рецептур авиационных смазочных материалов и пакетов присадок до предложений использовать продукцию компании в боулинг-центрах.

– Научно-техническая конференция – важная часть программы развития компетенций наших сотрудников, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Каждый год растет число участников, масштабы, уровень оригинальности и новаторства конкурсных работ. Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты. Все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов, благодаря этому каждый участник получает высокопрофессиональную поддержку и стимул для дальнейшего развития.

Ежегодная конференция является частью стратегии компании по развитию потенциала сотрудников, но также это и эффективная площадка для обмена опытом. За семь лет проведения НТК были реализованы сотни проектов, которые показали свою эффективность для компании и всей отрасли.