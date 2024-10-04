Омск-Информ
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·Общество

Изменения внесут в документ планирования перевозок.
Мэрия Омска опубликовала постановление о внесении изменений в документ планирования перевозок. Власти решили отменить 6 автобусных маршрутов:
  • № 21А (ДСК-2 – Кожевенный завод);
  • № 83Н (Стрельникова – Кирпичный завод);
  • № 207 (СибАДИ – Студенческая);
  • № 209 (СибАДИ – Попова);
  • № 470 (Пос. Чкаловский – Багнюка);
  • № 514 (Бархатовой – 3-й Разъезд).
Отметим, что автобус № 21А работал как дополнение к автобусу № 21. Маршрут № 83Н дублировал № 83. На маршруты № 207 и № 209, которые появились весной, власти не смогли найти перевозчиков.
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·Общество

Изменения внесут в документ планирования перевозок.
Мэрия Омска опубликовала постановление о внесении изменений в документ планирования перевозок. Власти решили отменить 6 автобусных маршрутов:
  • № 21А (ДСК-2 – Кожевенный завод);
  • № 83Н (Стрельникова – Кирпичный завод);
  • № 207 (СибАДИ – Студенческая);
  • № 209 (СибАДИ – Попова);
  • № 470 (Пос. Чкаловский – Багнюка);
  • № 514 (Бархатовой – 3-й Разъезд).
Отметим, что автобус № 21А работал как дополнение к автобусу № 21. Маршрут № 83Н дублировал № 83. На маршруты № 207 и № 209, которые появились весной, власти не смогли найти перевозчиков.
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