Новая структура будет обладать полномочиями по ограничению передвижения граждан, которые не оплатили проезд в общественном транспорте.

8 октября в Омском горсовете будет обсуждаться создание городской специальной службы контроля. Эта структура, в частности, будет уполномочена на ограничение передвижения граждан, которые не платят за проезд в общественном транспорте, сообщает «СуперОмск». Это необходимо для установления личности «зайцев», которые нередко скрывают свои данные во избежание штрафных санкций.

Регламент действий сотрудников новой службы и их юридический статус пока неизвестны. Сейчас полномочиями по установлению личности граждан обладают сотрудники полиции. Это ограничение создает большие трудности в работе контролеров общественного транспорта – граждане, не оплатившие проезд, могут отказаться показывать документы, и на них нельзя будет составить протокол о безбилетном проезде.

В настоящее время штраф за данное правонарушение составляет от 1 до 2 тыс. рублей.