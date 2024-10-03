Оба будут проходить через центральную часть города, сообщили в департаменте транспорта.

Директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец анонсировал запуск двух новых автобусных маршрутов в Омске. Они начнут работать с нового года и будут проходить через центральную часть города.

– Готовим пакет документов, чтобы в следующем году дополнительно организовать два маршрута. Это маршрут № 39, он будет работать из поселка Степного в поселок Чкаловский с прохождением через центральную часть города. Это будет достаточно удобно гражданам, – сказал Кормилец.

Второй маршрут – возрожденный и значительно удлиненный № 66. Как и раньше, он будет ездить с остановки «1-я Учхозная», но не до улицы Партизанской, а до Омского НПЗ.

– Работники нефтезавода уже несколько раз обращались к нам с просьбой улучшить транспортное сообщение по проспекту Мира и улице Нефтезаводской до предприятия. Мы пошли навстречу, – отметил глава департамента транспорта.

Ранее стало известно, что АО «Омскоблавтотранс» будет обслуживать городские маршруты № 13 и 26. Ранее по этим маршрутам ездили автобусы пассажирского предприятия № 8.