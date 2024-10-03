Омск-Информ
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·Происшествия

Ему также придется заплатить девушке почти миллион рублей.
Советский районный суд Омска вынес приговор 35-летнему местному жителю, который обвинялся в заражении девушки ВИЧ-инфекцией. Омич стоял на учете в больнице и знал о своем диагнозе. Несмотря на это, он не предупредил об опасности свою половую партнершу и в октябре 2023 года заразил ее.
– Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью. Обвинительный приговор постановлен в особом порядке без судебного разбирательства, – сообщает пресс-служба суда.
В качестве наказания мужчину отправили на два года в колонию строгого режима. Его также обязали выплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 980 000 рублей.
Омский областной суд оставил приговор без изменения.
·Происшествия

Ему также придется заплатить девушке почти миллион рублей.
Советский районный суд Омска вынес приговор 35-летнему местному жителю, который обвинялся в заражении девушки ВИЧ-инфекцией. Омич стоял на учете в больнице и знал о своем диагнозе. Несмотря на это, он не предупредил об опасности свою половую партнершу и в октябре 2023 года заразил ее.
– Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью. Обвинительный приговор постановлен в особом порядке без судебного разбирательства, – сообщает пресс-служба суда.
В качестве наказания мужчину отправили на два года в колонию строгого режима. Его также обязали выплатить девушке компенсацию морального вреда в размере 980 000 рублей.
Омский областной суд оставил приговор без изменения.