За это его будут судить и могут лишить свободы.

Полицейские завершили расследование уголовного дела 30-летнего омича, которого обвиняют в намеренном заражении человека ВИЧ-инфекцией. Ему грозит до 5 лет колонии.

Как сообщили в полиции, мужчина знал о своем диагнозе, но скрыл его от девушки, с которой встречался. На ее вопросы относительно здоровья омич уверял, что не имеет подобных заболеваний. Девушка, которая является медработником, только во время очередной медкомиссии узнала, что анализ ее крови показал наличие вируса иммунодефицита человека.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело омича в суд. Ему придется не только понести наказание, но и возместить ущерб девушке.