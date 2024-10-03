Чтобы не было онкологии, доктор посоветовала есть виноград.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина назвала ягоду, которая защищает от злокачественных опухолей. Ею оказался темный виноград, в котором много антоцианов. Темный виноград также обладает другими полезными свойствами. Он профилактирует сердечно-сосудистые проблемы за счет большое количество вещества под названием ресвератрол, сообщает портал «Москва 24». Улучшает здоровье сосудов, кровообращение, поддерживает сердце и снижает уровень холестерина.

Красный и черный виноград содержат много растворимой и нерастворимой клетчатки, улучшающей пищеварение, помогающей предотвратить запоры и способствующей хорошей перистальтике. Для помощи кишечнику Мухина посоветовала употреблять 200 граммов винограда в день. В то же время врач предупредила, что при чрезмерном употреблении ягода может вызвать метеоризм. Не рекомендуют виноград диабетикам: он повышает сахар в крови. При обострении гастрита и язвенной болезни плоды могут раздражать слизистую.