Участвовать в лотереях стало их любимым хобби.

Семья из Омска выиграла в моментальную лотерею 30 млн рублей. Сейчас семья живет в Подмосковье, а родились и выросли в Омске. Стало известно, что Кристина по профессии инженер-проектировщик. Сейчас она находится в отпуске по уходу за ребенком. Владимир занимается бизнесом в сфере технического обслуживания стоматологического оборудования.

По информации пресс-службы государственной лотереи «Столото», для Владимира и Кристины покупка билетов стала любимым хобби.

– Месяца три-четыре назад мы с мужем из любопытства купили по лотерейному билету, и нас так сильно увлек этот процесс, что уже это переросло в любимое совместное хобби, – поделилась эмоциями с организаторами Кристина.

Как вспоминают участники лотереи, в тот судьбоностный день супруги заехали в фирменный магазин «Столото» рядом с домом и наугад выбрали билеты моментальной лотереи с разными дизайнами.

Кристина и Владимир рассказали, что раньше моментальная лотерея приносила им небольшие выигрыши, поэтому особых надежд пара не питала. Однако случай внес свои коррективы и обрадовал счастливчиков «жирным» джекпотом.

– В этот раз, когда стер защитный слой и увидел символ «5Х» и рядом 6 000 000, чуть дар речи не потерял, – рассказал пресс-службе лотереи Владимир.

Его супруга Кристина тоже неожидала большого выигрыша и тоже не сдерживала эмоции. По ее словам,она «схватила билет, начала скакать по всей квартире и громко кричать от счастья».

Также супруги добавили, что верили в победу, хоть и небольшую. Они даже каждый день вслух проговаривали, что выиграют. Создавали установку на победу, и Вселенная их услышала.

Владимир и Виктория планируют на выигрыш купить собственный дом.